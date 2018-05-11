Массовое отравление в Черкассах: эксперты взяли на проверку образцы одежды

В Черкассах специалисты до сих пор не смогли определить причину массового отравления на линейке в школе №8.
Как сообщает ТСН, в крови пострадавших ничего вредного не обнаружили. Специалисты кроме анализов, взяли на проверку образцы одежды.
Тем временем пострадавшие дети возвращаются в больницу. Домой их отпускали переночевать, но утром должны сообщить результаты контрольных анализов.
Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.
Всего были госпитализированы 54 ребенка и четверо взрослых.
Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.
Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.
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