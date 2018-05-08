Массовое отравление в Черкассах: двое военных потеряли сознание - СМИ

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В Черкассах двое военных почувствовали недомогание
Пресс-служба ГСЧС Украины

В Черкассах двое военных почувствовали недомогание

В Черкассах кроме учеников школы №8, которые массово начали чувствовать головокружение и терять сознание на утренней линейке, пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом, сообщает корреспондент местного издания vikka.ua.

По данным издания, сейчас в воинской части также проводится проверка, но пока никаких результатов нет.

Среди возможных версий инцидента называются выброс с одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозивший химикаты, однако пока подтверждения этих данных нет.

Напомним, на линейке в одной из школ Черкасс дети массово потеряли сознание.

Всего в лечебные учреждения Черкасс госпитализировали 53 учеников и двух учителей.

По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Полиция открыла по факту отравления уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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