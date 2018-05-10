Массовое отравление в Черкассах: детей выпишут из больницы до конца недели

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Состояние детей удовлетворительное
Фото: ГСЧС

Состояние детей удовлетворительное

Детей, которые массово отравились на линейке в одной из школ Черкасс, выпишут из больницы до конца недели.

Об этом сообщил глава Черкасского горсовета Анатолий Бондаренко.

Он добавил, что из-за инцидента даст поручение профильному департаменту разработать комплексные меры безопасности в школах города.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.

Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.

По состоянию на 10 мая в больнице находятся 54 ребенка и четверо взрослых (три учительницы и техработница). Состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное. В то же время один взрослый находится в отделении интенсивной терапии.

 

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