Массовое отравление в Черкассах: 22 школьника выписаны из больницы

В пятницу, 11 мая, из черкасских больниц уже выписали 22 детей, которые были госпитализированы из школьной линейки 8 мая.
Всего в больницах до сих пор находятся 36 человек: 32 детей и четверо взрослых, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное.
Ожидается, что остальных пострадавших выпишут в ближайшее время.
Напомним, 8 мая во время школьной линейки школы №8 в Черкассах дети массово потеряли сознание. В общем были госпитализированы 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых.
По заключению врачей, у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.
В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты.
Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка.
Специалисты химико-радиологической лаборатории провели замеры воздуха и почвы, на содержание опасных химических веществ на территории школы №8 в Черкассах, где произошло массовое отравление. Сейчас превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено. В крови пострадавших ничего вредного не обнаружили. Специалисты кроме анализов, взяли на проверку образцы одежды.
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