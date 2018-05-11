Массовое отравление в Черкассах: 22 школьника выписаны из больницы

В больницах остаются 36 человек, преимущественно дети

В пятницу, 11 мая, из черкасских больниц уже выписали 22 детей, которые были госпитализированы из школьной линейки 8 мая.

Всего в больницах до сих пор находятся 36 человек: 32 детей и четверо взрослых, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное.

Ожидается, что остальных пострадавших выпишут в ближайшее время.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки школы №8 в Черкассах дети массово потеряли сознание. В общем были госпитализированы 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых.

По заключению врачей, у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты.

Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка.

Специалисты химико-радиологической лаборатории провели замеры воздуха и почвы, на содержание опасных химических веществ на территории школы №8 в Черкассах, где произошло массовое отравление. Сейчас превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено. В крови пострадавших ничего вредного не обнаружили. Специалисты кроме анализов, взяли на проверку образцы одежды.