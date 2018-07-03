Массовое отравление в частном лагере в Киевской области: 12 детей пострадали, одна девочка в коме

Один ребенок находится в реанимации

В детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич в Киевской области отравились 12 детей, один ребенок находится в коме.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской облгосадминистрации, дети прибыли в лагерь 29 июня, они должны были готовиться к соревнованиям.

2 июля детям стало плохо, у всех наблюдалось расстройство желудочно-кишечного тракта. 11 человек поместили в медицинский изолятор лагеря. По состоянию на вторник, 3 июля, изолированными остаются семь детей.

Одна 8-летняя девочка была экстренно доставлена в районную больницу, ее организм был сильно обезвожен, и ребенок впал в кому. Девочку перевели в реанимацию, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Решается вопрос о ее транспортировке в киевскую больницу Охматдет.

Отмечается, что всего в оздоровительном лагере было 200 детей.

Специалисты Госпотребслужбы взяли пробы пищи, которую употребляли в лагере, у пострадавших детей взяли посевы.

На место инцидента прибыли представители прокуратуры и полиции, однако директор лагеря разрешил начать работу комиссии по эпидрасследованию только после прибытия двух адвокатов.