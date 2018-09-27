Массовое отравление питьевой водой в оккупированной Макеевке: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших в результате отравления питьевой водой в оккупированной Макеевке возросло до 43 человек.

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет 112 Украина.

"Сегодня утром мне сообщили о еще четырех случаях госпитализации взрослых людей. Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше", - сказал он.

Лиснянский добавил, что у медиков в оккупированной Макеевке очень сложная ситуация. У них не хватает лекарств.

"Люди берут воду из колодцев, покупают воду в магазинах. Ситуация напряженная. Считаю, надо быстро реагировать, завозить воду, помогать местным жителям. Но оккупанты прямо сейчас отходят от ситуации", - резюмировал он.

Ранее сообщалось о 39 пострадавших. У них были следующие симптомы: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание.