25 сентября 2018, вторник

Массовое отравление селян в Тернопольской области: анализ на пестициды оказался отрицательным

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Обработку полей приостановили на время расследования
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Обработку полей приостановили на время расследования

В образцах почвы и растения возле жилых домов в селе Иване-Пусте Тернопольской области, где произошло массовое отравление местных жителей, не выявили остатков гербицида Ураган форте.

Об этом сообщили в ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Тернопольской области.

В то же время в пробах почвы и подсолнечника с поля, которое обрабатывали авиационным способом, обнаружили действующее вещество препарата. В образце растения количество пестицида составляло 1,34 мг/кг, а в почве - 0,18 мг/кг при предельно допустимой концентрации в 0,5 мг/кг.

Кроме того, работники Госпродпотребслужбы выявили ряд нарушений требований санитарного законодательства компанией Агрополис, которая осуществляла окропление полей пестицидами.

В частности, нарушена процедура информирования населения об обработке полей, нарушены нормативные разрывы от ближайшей границы поля до жилой застройки, отсутствует санитарный паспорт аэродрома, отсутствуют сведения о месте заправки, взлета самолета, которым проводилась обработка, а удостоверения сотрудников на право работы с пестицидами и агрохимикатами были просрочены.

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На время проведения расследования Госпродпотребслужба запретила проведение обработки полей предприятием Агрополис на территории Тернопольской области.

Напомним, что около 250 жителей села обратились в больницу с симптомами головокружения и тошноты. По словам пациентов, им стало плохо после окропления полей с самолета. Поля начали обрызгивать 18 сентября.

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