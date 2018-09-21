21 сентября 2018, пятница

Массовое отравление химикатами в Тернопольской области: пострадали почти 100 детей

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Специалисты обнаружили ряд нарушений во время обработки полей
Скриншот с видео

Специалисты обнаружили ряд нарушений во время обработки полей

По состоянию на пятницу, 21 сентября, после обработки полей химикатами в Тернопольской области отравились 252 человек, 99 из них – дети.

По данным Госпотребслужбы, никого не госпитализировали. Все пострадавшие проходят амбулаторное лечение дома.

Специалисты проводят внеплановую проверку агропредприятия Агрополис в городе Чертков. Самолет именно этой компании обрабатывал поля.

Ранее сообщалось, что около 250 жителей села Иване-Пустое обратились в больницу с симптомами головокружения и тошноты. По словам пациентов, им стало плохо после обрызгивания полей с самолета. Поля начали обрызгивать 18 сентября.

Специалисты обнаружили ряд нарушений во время обработки полей. На видео, которое предоставили местные жители, также видно, что при проведении не соблюдались санитарно-защитные зоны. Самолет разворачивался над жилыми домами.

Отмечается, что поля обрабатывали препаратом Ураган-форте, он зарегистрирован на территории Украины и разрешен к использованию.

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