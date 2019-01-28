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Аномалия или закономерность

Массовое отравление детей в лагере Орленок: директору сообщили о подозрении

Вчера, 16:16
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Людмила Денисова via Facebook

В лагере отравились более 90 человек

Директору филиала Орленок загородного детского учреждения оздоровления и отдыха Ястребок сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление предусмотрено ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

По заключению экспертизы, подавляющему большинству пострадавших установлено заключительный диагноз: дизентерия Зонне и острый гастроэнтерит, вызванный золотистым стафилококком. Вероятным фактором передачи инфекции признано пищу, изготовленную на пищеблоке учреждения, в частности, кашу овсяную и борщ.

Следствием доказано, что распространение заболевания среди отдыхающих и персонала стало возможным из-за многочисленных нарушений требований санитарного законодательства в работе пищеблока, что привело к реализации пищевого и контактно-бытового пути передачи инфекции.

Напомним, что в лагере Орленок в Донецкой области произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, в результате госпитализировали 94 человека, из них 79 детей и 15 взрослых.

В лагере обнаружили существенные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Заведение закрыли.

Теги:   Донбасс Отравление людей Подозрение

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