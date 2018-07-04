Массовое отравление детей в лагере под Киевом: появилась информация о состоянии девочки, которая впала в кому

8-летняя девочка, которая впала в кому после отравления в детском оздоровительном лагере Славутич в Киевской области, находится на искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган, пишет УП.

"Девочка в коме второй степени, на искусственной вентиляции легких, вся жизнедеятельность поддерживается аппаратно, на гемодиафильтрации, имеет отек мозга", - уточнил он.

По словам Горгана, за ее жизнь борются врачи киевской больницы Охматдет.

Глава Киевской ОГА рассказал, что девочка приехала с мамой в больницу с признаками отравления 2 июля. Состояние ребенка резко ухудшилось, она потеряла сознание во время медицинского осмотра, у нее начались судороги. Девочку перевели в реанимационное отделение.

По его словам, реанимационная бригада прибыла в районную больницу только утром 3 июля по той причине, что медперсонал больницы и лагеря нарушил протокол и не сообщил об отравлении сразу.

"3 июля была динамика к ухудшению состояния, эта ночь была критическая, но ночью состояние девочки стабилизировалось. Хотя угроза не миновала, но увеличение отека мозга остановилось. Девочка до сих пор в коме, вся на аппарате поддержки", - резюмировал Горган.

Ранее медики диагностировали у ребенка энцефалит.

Напомним, в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. Один ребенок впал в кому. Дети жаловались на расстройство пищеварения, слабость и головную боль.

В связи с массовым отравлением прокуратура Киевской области открыла уголовное производство.

Госпотребслужба пришла к выводу, что причиной отравления стало употребление просроченных йогуртов.