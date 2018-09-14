Массовое отравление детей в Днепре: госпитализированы 18 школьников, полиция начала расследование

Полиция открыла производство из-за заболевания учеников школы № 62 в Днепре.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на областную полицию, производство открыли по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных норм и правил).
Как заявили в департаменте здравоохранения горсовета Днепра, с жалобами на ухудшение самочувствия пока госпитализированы 18 детей.
Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. Школьники в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных отделениях различных больниц города.
Ранее сообщалось о 16 заболевших.
13 сентября стало известно, что в Днипре 16 учеников разного возраста из школы № 62 в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных стационарных отделениях различных больниц города.
По данным горсовета, уже создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы № 62 и их ближайшего окружения. Сейчас в школе продолжается проверка санэпидслужбы. Учебный процесс не останавливали.
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