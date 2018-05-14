Массовое отравление детей в Черкассах: всех школьников выписали из больницы

Причину массового отравления в Черкассах пока не установили

Из больницы в Черкассах выписали всех детей, которые отравились во время линейки в одной из школ города.

Об этом сообщил директор департамента образования Сергей Воронов.

"Они все выписаны, но в течение двух недель будут проходить медосмотры, и медики еще будут следить за их состоянием здоровья", - уточнил он.

Воронов добавил, что в школе восстановлен учебный процесс.

На данный момент источник отравления не обнаружен и причины плохого самочувствия детей не установлены.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки школы №8 в Черкассах дети массово потеряли сознание. В общем были госпитализированы 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых.

По заключению врачей, у детей и взрослых наблюдалась ингаляционная токсическая реакция.

В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты.

Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка.