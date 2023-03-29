Перебои со светом из-за непогоды: в Укрэнерго сообщили, в каких областях самые серьезные проблемы 29 марта, 11:16 В ряде областей Украины возникли перебои со светом из-за непогоды (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Из-за штормового ветра, снега с дождем и повреждений в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram, серьезные перебои с электроснабжением фиксируют в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях.

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Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей в результате российских атак увеличивается объем ограничения потребления.

Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве.



В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, нет.



Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно попадают под вражеские обстрелы, в результате чего повреждаются сети электроснабжения.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погоды в Киеве начали действовать аварийные отключения. Отключения света ввели в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах столицы.