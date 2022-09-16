Среди эксгумированных тел из массовой могилы в Изюме 99% с признаками насильственной смерти — глава Харьковской ОВА 16 сентября, 18:20 В месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти (Фото:Синегубов/Telegram)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в массовой могиле в Изюме обнаружили тела 450 мирных жителей. По его данным, среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти.

Синегубов подчеркнул, что в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток.

По его данным, правоохранители приступили к эксгумации, а на большинстве могил даже не указаны имена, есть только отметка с номером.

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«Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети», — подчеркнул Синегубов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения подтвердил, что в месте массового захоронения в Изюме обнаружили более 400 тел.

«Сегодня уже есть доказательства очередных зверств совершенных при российской оккупации», — сказал он.

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