Баллистику сбить не удалось: Россия ночью атаковала объекты критической инфраструктуры Украины 47 ракетами и более 600 дронами

Работа ПВО Украины в Киеве, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 25 апреля, нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением 666 средств воздушного нападения — 47 ракет и 619 БпЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением удара стал Днепр. Также оккупанты атаковали Харьковскую, Черниговскую, Сумскую, Одесскую и Киевскую области.

Для удара войска РФ использовали следующие цели:

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12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

29 крылатых ракет Х-101;

1 крылатую ракету Искандер-К;

5 крылатых ракет Калибр;

619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 400 из них — шахеды.

Противовоздушная оборона обезвредила 610 целей — 580 дронов и 30 ракет: 26 крылатых ракет Х-101 и четыре крылатые ракеты Калибр.

В результате атаки, по данным военных, зафиксировано попадание 13 ракет и 36 дронов на 23 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на девяти локациях. Информация о четырех ракетах уточняется.

Воздушные силы предупредили, что по состоянию на 08:00 в воздушное пространство Украины залетели несколько новых групп российских дронов.

В Днепре в результате ночного удара РФ разрушен 4-этажный дом, повреждены другие дома и предприятие. Пострадали 14 человек, в том числе 9-летний мальчик. Под завалами могут находиться люди.

В Харькове попадания фиксировали в нескольких районах, повреждены многоэтажка и частный дом, 2 пострадавших, в том числе полуторагодовалый мальчик.

Также в результате атаки возник пожар в Белой Церкви Киевской области.