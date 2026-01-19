Россия подготовилась к массированному удару, надо быть очень внимательными — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном новом массированном ударе россиян по Украине (Фото: president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне подготовились к новому массированному удару, и призвал украинцев реагировать на все воздушные тревоги.
«В эти дни надо быть и в дальнейшем очень внимательными — Россия подготовилась к удару, удару массированного, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в понедельник, 19 января.
Президент также отметил, что каждая область должна быть готова максимально быстро отреагировать на возможную российскую агрессию и поддержать людей.
Ранее первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам разговора с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сообщил, что россияне готовят очередную массированную атаку против энергетической инфраструктуры Украины. В частности, они могут ударить по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции.
18 января Институт изучения войны писал, что Россия пытается разделить энергетическую сеть Украины на «энергетические острова», отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии. Также специалисты ISW обратили внимание на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ, вероятно, готовится нанести удары по подстанциям украинских атомных электростанций (АЭС).
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua сообщал, что россияне в 2026 году планируют запускать по Украине до 1000 дронов в день.