Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне подготовились к новому массированному удару , и призвал украинцев реагировать на все воздушные тревоги.

«В эти дни надо быть и в дальнейшем очень внимательными — Россия подготовилась к удару, удару массированного, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в понедельник, 19 января.

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Президент также отметил, что каждая область должна быть готова максимально быстро отреагировать на возможную российскую агрессию и поддержать людей.

Ранее первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам разговора с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сообщил, что россияне готовят очередную массированную атаку против энергетической инфраструктуры Украины. В частности, они могут ударить по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции.

18 января Институт изучения войны писал, что Россия пытается разделить энергетическую сеть Украины на «энергетические острова», отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии. Также специалисты ISW обратили внимание на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ, вероятно, готовится нанести удары по подстанциям украинских атомных электростанций (АЭС).

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua сообщал, что россияне в 2026 году планируют запускать по Украине до 1000 дронов в день.