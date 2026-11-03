РФ нанесла удар по железной дороге: в Запорожье повреждены вокзал и пассажирские вагоны, в Ковеле — тепловоз
Россияне нанесли удар по Запорожью (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Во время массированного удара в ночь на 3 ноября российские войска атаковали объекты железной дороги. В Запорожье повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал, а в Ковеле Волынской области поврежден электровоз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По словам Корецкого, россияне также атаковали производственные предприятия и коммерческие склады в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.
ДТЭК сообщила об остановке генерации на трех своих ТЭС. Корецкий заявил, что ударам РФ подверглись крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы важные подстанции, в частности в западной части Украины.
«Повреждения существенные как на объектах генерации электроэнергии, так и в сети», — добавил Корецкий.
По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину баллистикой, 59 крылатыми ракетами и почти 300 дронами. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.
Войска РФ нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 73 человека получили ранения.
В Днепре зафиксированы попадания в ТЭЦ, жилой квартал и отдел полиции. Также повреждена больница, пострадали 15 человек.