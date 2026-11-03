Во время массированного удара в ночь на 3 ноября российские войска атаковали объекты железной дороги. В Запорожье повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал, а в Ковеле Волынской области поврежден электровоз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам Корецкого, россияне также атаковали производственные предприятия и коммерческие склады в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.

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ДТЭК сообщила об остановке генерации на трех своих ТЭС. Корецкий заявил, что ударам РФ подверглись крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы важные подстанции, в частности в западной части Украины.

«Повреждения существенные как на объектах генерации электроэнергии, так и в сети», — добавил Корецкий.

По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину баллистикой, 59 крылатыми ракетами и почти 300 дронами. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.

Войска РФ нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 73 человека получили ранения.

В Днепре зафиксированы попадания в ТЭЦ, жилой квартал и отдел полиции. Также повреждена больница, пострадали 15 человек.