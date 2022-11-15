Войска РФ наносят удары по Харькову, во Львове слышны взрывы, в Сумской области сбили ракету 15 ноября, 16:22 РФ наносит массированные удары по Украине, в ряде областей работает ПВО (Фото:Воздушное командование Восток)

Войска РФ продолжают массированную ракетную атаку на города Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о звуках взрывов в областном центре. Часть города осталась без электроэнергии.

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«Во Львове слышны взрывы. Всем оставаться в укрытии! Часть города без электроэнергии. Больше информации позже», — отметил он в Telegram.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий уточнил, что силы ПВО сбили над областью российскую ракету.

Днем во вторник, 15 ноября, РФ нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы.

Перед этим практически по всей Украине была зафиксирована масштабная воздушная тревога. В ряде областей работала ПВО.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.