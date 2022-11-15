Войска РФ наносят удары по Харькову, во Львове слышны взрывы, в Сумской области сбили ракету
РФ наносит массированные удары по Украине, в ряде областей работает ПВО (Фото:Воздушное командование Восток)
Войска РФ продолжают массированную ракетную атаку на города Украины.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о звуках взрывов в областном центре. Часть города осталась без электроэнергии.
«Во Львове слышны взрывы. Всем оставаться в укрытии! Часть города без электроэнергии. Больше информации позже», — отметил он в Telegram.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий уточнил, что силы ПВО сбили над областью российскую ракету.
Днем во вторник, 15 ноября, РФ нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы.
Перед этим практически по всей Украине была зафиксирована масштабная воздушная тревога. В ряде областей работала ПВО.
Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.