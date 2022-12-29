Над Сумской областью сбили российскую ракету 29 декабря, 08:42 РФ наносит массированный ракетный удар по Украине, есть первые результаты работы украинской ПВО (Фото:Повітряне командування Північ/Facebook)

Во время массированной атаки РФ на Украину утром в четверг, 29 декабря, силы украинской ПВО сбили российскую ракету над Сумской областью.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Север в Telegram.

«Подразделения ПВО ОК Север» ликвидировали российскую ракету над Сумщиной", — отметили там.

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Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксированы пуски российских ракет. Первые из них летели в сторону Сум.

В ряде областей уже работает ПВО.

Ракеты также сбивают в районе Киева.

Сразу после того, как в Украине начали объявлять воздушную тревогу, в Оперативном командовании Юг сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черном море два надводных ракетоносителя. К запуску готовы 16 калибров.

