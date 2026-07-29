Зеленский предупредил о высокой вероятности массированного удара этой ночью

Метро в Киеве во время российской атаки, 1 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможном массированном ударе российских оккупантов по Украине — в ночь с 29 на 30 июля.

«Был доклад командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью существует высокая вероятность того, что удар будет нанесен», — заявил глава украинского государства.

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Кроме того, президент Зеленский обратился к украинцам во всех регионах страны и попросил их беречь себя и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в ночь на 30 июля.

«Важно, чтобы наши партнеры полностью понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помочь ракетами для ПВО напрямую зависит защита человеческих жизней. Прежде всего это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, у которых есть ракеты для „Пэтриотов“ и которые могут ими поддержать нашу оборону», — резюмировал глава украинского государства.

Удар России по Украине в ночь на 26 июля — что известно

Страна-агрессор РФ в ночь на 26 июля атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69, семью баллистическими ракетами «Искандер-М"/С-400 и 136 ударными БПЛА типов Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия.

В результате удара возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Также россияне атаковали торговый центр в Кривом Роге.

В Харькове российские оккупационные войска ударили ракетой по жилому дому, а дроном — по автомобилю хлебокомбината.