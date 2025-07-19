Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 июля, запустила по Украине более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов.

В своем Telegram-канале глава государства отметил, что утром продолжается уничтожение вражеских беспилотников.

По его данным, в результате массированного удара РФ пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.

Зеленский сообщил, что в Сумах российские оккупанты повредили критическую инфраструктуру, из-за чего без электроснабжения остались несколько тысяч семей. РФ также нанесла комбинированный удар по Шостке.

Президент Украины отметил, что в Одессе в результате российского обстрела получили ранения шесть человек, среди них ребенок.

Кроме того, армия России повредила жилой дом и важную инфраструктуру в Павлограде. Зеленский добавил, что сейчас все необходимые службы работают на местах вражеских ударов.

В ночь на 19 июля в Киеве, Одессе и Павлограде раздавались взрывы. В результате российского удара в Одессе погиб один человек, в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар.

Павлоград в Днепропетровской области пережил самую массированную атаку РФ. В городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка.