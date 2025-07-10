«Даже воздушные шары». Игнат рассказал о тактике РФ прорваться как можно дальше вглубь Украины

Российские оккупанты во время разведки в украинском небе могут применять несколько беспилотников, где один из БпЛА является ретранслятором.

Об этом в четверг, 10 июля, рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

«Разведдроны это проблема, потому что они спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и их задача и есть в том, чтобы пролетели как можно дальше и передать в режиме реального времени данные противнику», — сообщил Игнат.

По его словам, россияне во время разведки могут использовать несколько дронов, один из которых может быть дроном-ретранслятором, который берет сигнал с разведчика и передает дальше.

«Сегодня даже воздушные шары наблюдались радиолокационно на северном направлении», — добавил Юрий Игнат.

Он также отметил, что борьба с вражескими БпЛА ведется постоянно и передача информации в режиме реального времени «может много бед наделать», координируя работу артиллерии или баллистических ракет.

«Но цель малозаметная, цель сложная чрезвычайно, поэтому сбивать их трудно», — отметил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ относительно разведдронов.

Комментируя массированный комбинированный удар РФ в ночь на 10 июля, главной целью которого был Киев, Юрий Игнат отметил, что вражеские дроны заходили с разных направлений и на разных высотах, что, конечно, усложняло работу ПВО.