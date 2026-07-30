По уточненным данным, в результате атаки оккупантов на Киев в ночь на 30 июля один человек погиб, еще трое получили травмы, сообщили в ГСЧС (Фото: x.com/SESU_UA)

В Киеве сотрудники ГСЧС по всем адресам завершили работы по ликвидации последствий российского массированного удара в ночь на 30 июля .

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Х.

В ГСЧС напомнили, что в ночь с 29 на 30 июля удар оккупантов привел к пожарам и разрушениям в Оболонском и Святошинском районах столицы — на территории рынка, гаражного кооператива и в пятиэтажном нежилом здании.

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По уточненным данным, в результате атаки 1 человек погиб, еще трое — получили травмы, подытожили в ведомстве.

Фото: x.com/SESU_UA

Фото: x.com/SESU_UA

Фото: x.com/SESU_UA

Фото: x.com/SESU_UA

Фото: x.com/SESU_UA

Фото: x.com/SESU_UA

Фото: x.com/SESU_UA

Фото: x.com/SESU_UA

У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському та Святошинському р-нах столиці.

Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 3 травмовані pic.twitter.com/s4a29sDnRf — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 30, 2026

Массированный удар по Украине 30 июля — главное

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину 358 средствами воздушного нападения, среди которых 284 БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия, а также 74 ракеты типов Циркон, Искандер-М и Х-101.

Во время атаки РФ в ряде городов Украины прогремели взрывы. Известно, что по Львову было выпущено 22 ракеты. В результате произошло прямое попадание в многоэтажный дом на улице Выговского. Боевая часть ракеты не сдетонировала, ее успешно обезвредили. Также поврежден еще один многоквартирный жилой дом. Ранения получили по меньшей мере 31 человек, среди них — трое детей. Под завалами зданий продолжаются поиски людей.

Также ночью Россия атаковала баллистикой пригород Кривого Рога, где в результате прямого попадания российской ракеты в частный дом многодетной семьи погибли трое детей и трое взрослых.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного удара РФ в стране погибли в общей сложности восемь человек. Известно, что ночью в Польше слышали мощный взрыв, после чего в поле обнаружили воронку и обломки. МИД Украины заявил, что ночью российская ракета Х-101 залетела на территорию Польши.