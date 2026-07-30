Работы по ликвидации завершены. В ГСЧС показали последствия массированного ночного удара РФ по Киеву — фото, видео
По уточненным данным, в результате атаки оккупантов на Киев в ночь на 30 июля один человек погиб, еще трое получили травмы, сообщили в ГСЧС (Фото: x.com/SESU_UA)
В Киеве сотрудники
ГСЧС по всем адресам завершили
работы по ликвидации последствий российского массированного удара в ночь на 30 июля.
Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Х.
В ГСЧС напомнили, что в ночь с 29 на 30 июля удар оккупантов привел к пожарам и разрушениям в Оболонском и Святошинском районах столицы — на территории рынка, гаражного кооператива и в пятиэтажном нежилом здании.
По уточненным данным, в результате атаки 1 человек погиб, еще трое — получили травмы, подытожили в ведомстве.
Массированный удар по Украине 30 июля — главное
В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину 358 средствами воздушного нападения, среди которых 284 БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия, а также 74 ракеты типов Циркон, Искандер-М и Х-101.
Во время атаки РФ в ряде городов Украины прогремели взрывы. Известно, что по Львову было выпущено 22 ракеты. В результате произошло прямое попадание в многоэтажный дом на улице Выговского. Боевая часть ракеты не сдетонировала, ее успешно обезвредили. Также поврежден еще один многоквартирный жилой дом. Ранения получили по меньшей мере 31 человек, среди них — трое детей. Под завалами зданий продолжаются поиски людей.
Также ночью Россия атаковала баллистикой пригород Кривого Рога, где в результате прямого попадания российской ракеты в частный дом многодетной семьи погибли трое детей и трое взрослых.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного удара РФ в стране погибли в общей сложности восемь человек. Известно, что ночью в Польше слышали мощный взрыв, после чего в поле обнаружили воронку и обломки. МИД Украины заявил, что ночью российская ракета Х-101 залетела на территорию Польши.