Более 20 ударов за три часа. В Харькове в результате массированной атаки РФ возникли семь пожаров, повреждены дома, пострадали пять человек

В Киевском районе Харькова продолжается ликвидация семи пожаров, которые возникли после российского обстрела (иллюстративное фото) (Фото: ДСНС України/Telegram)

В результате массированного удара РФ по Харькову в ночь на субботу, 26 июля, пострадали пять человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

По его данным, страна-агрессор Россия нанесла более 20 ударов за почти три ночных часа. Россияне применили четыре управляемые авиабомбы, две баллистические ракеты, а также 15 шахедов.

В Харькове повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги и контактная сеть.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Терехов отметил, что по состоянию на утро продолжается ликвидация семи пожаров в Киевском районе города.

Среди пяти пострадавших — трое спасателей, которые получили ранения во время повторного удара.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Городской голова добавил, что на местах российских ударов работают все необходимые коммунальные службы.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Ночью 26 июля в ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы ракет и ударных дронов. В Днепре, Харькове и в Запорожье прогремели взрывы.

В Днепропетровской области в результате комбинированного удара РФ были повреждены многоэтажка и промышленные предприятия, вспыхнул ТЦ. Погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Российская армия нанесла массированный удар по городу Змиев Чугуевского района Харьковской области, пострадали три человека. В Запорожском районе зафиксировано несколько пожаров, есть попадания в нежилое здание.