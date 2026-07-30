В Коростенском районе Житомирской области 30 июля произошло попадание в одно из предприятий (Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области)

В Коростенском районе Житомирской области в результате массированной российской атаки в ночь на четверг, 30 июля, пострадали пять человек — трое детей и двое взрослых. Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Обновлено в 12:57. По данным ГСЧС, в Житомирской области пострадали шесть человек, среди них — трое детей. Спасатели ликвидируют последствия атаки. Саперы ГСЧС обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

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Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области

Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области

По словам Бунечко, произошло попадание в одно из аграрных предприятий. Взрывной волной повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Пятерых раненых доставили в медицинские учреждения. На местах ударов работают спасатели, правоохранители, медицинские бригады и представители местных властей, добавил начальник ОВА.

Массированный удар по Украине 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине , применив 74 ракеты и 284 БПЛА. Во Львове зафиксированы попадания российских ракет в жилые дома, пострадали около 30 человек, продолжается разбор завалов.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли трое детей и трое взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного удара РФ в стране в общей сложности погибли 8 человек.

Во время массированной атаки на Украину одна из российских ракет Х-101 залетела на территорию Польши, был слышен мощный взрыв. В Люблинском воеводстве обнаружили воронку и обломки.