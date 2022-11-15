Посол Британии о массированной атаке: РФ наносит ракетные удары по Украине после унизительного ухода из Херсона

15 ноября, 18:08
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Мелинда Симмонс жестко отреагировала на ракетный террор РФ в Украине (Фото:НВ)

Мелинда Симмонс жестко отреагировала на ракетный террор РФ в Украине (Фото:НВ)

Россия наносит массированные ракетные удары по Киеву и другим города Украины после унизительного ухода из Херсона.

Об этом завила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

«Как ночь сменяет день, Россия после унизительного ухода из Херсона наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре в Киеве и других местах», — отметила она.

Видео дня

Симмонс добавила, что Британия переживает эти атаки вместе с жителями Украины.

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1592525333236154369

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

https://www.youtube.com/embed/uzCLXJE1wVU
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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Ракетные удары Мелинда Симмонс Война России против Украины

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