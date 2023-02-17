«Наготове нужно быть постоянно». В ОК Юг рассказали об угрозе нового массированного ракетного удара 17 февраля, 15:19 Как отметили в ОК Юг, к новому ракетному удару нужно быть готовыми постоянно (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Угроза нанесения РФ массированного ракетного удара сохраняется. Украинцам необходимо быть постоянно готовыми к таким атакам.

Об этом в эфире ДнепрTV сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Наготове нужно быть постоянно. Объективная обстановка свидетельствует о том, что враг наращивает свои усилия и имеет потенциал даже прямо сейчас совершить ракетный удар», — сказала она.

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По словам Гуменюк, сейчас в Черном море находится 11 российских кораблей, среди которых три надводных ракетоносителя, которые могут нести 24 ракеты Калибр, что уже представляет реальную угрозу.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.