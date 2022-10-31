Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины: ряд поездов задерживаются, выведены тепловозы
Три поезда задерживаются из-за обесточивания ряда участков (Фото:УЗ/Facebook)
Из-за массированного ракетного удара РФ по Украине утром в понедельник, 31 октября, три пассажирских поезда следуют с задержкой.
Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram, в результате атак российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки.
Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение.
На данный момент с задержкой более чем на 30 минут следует поезд № 81/82 Киев — Ужгород.
Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:
- № 712 Киев — Краматорск;
- № 732 Киев — Днепр.
В УЗ подчеркнули, что 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работает ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.
Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры.
РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.