Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины: ряд поездов задерживаются, выведены тепловозы

31 октября, 10:17
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Три поезда задерживаются из-за обесточивания ряда участков (Фото:УЗ/Facebook)

Три поезда задерживаются из-за обесточивания ряда участков (Фото:УЗ/Facebook)

Из-за массированного ракетного удара РФ по Украине утром в понедельник, 31 октября, три пассажирских поезда следуют с задержкой.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram, в результате атак российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки.

Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение.

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На данный момент с задержкой более чем на 30 минут следует поезд № 81/82 Киев — Ужгород.

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Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:

  • № 712 Киев — Краматорск;
  • № 732 Киев — Днепр.
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В УЗ подчеркнули, что 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работает ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Укрзализныця Ракетные удары Война России против Украины

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