Генштаб раскрыл детали о массированной ракетной атаке РФ 6 декабря, 07:00 В Генштабе сообщили подробности о вчерашней ракетной атаке РФ (Фото:Полиция Киевской области)

В Генштабе сообщили подробности о массированной ракетной атаке РФ по Украине, которая произошла в понедельник, 5 декабря.



Об этом говорится в опубликованной в Facebook утренней сводке по состоянию на вторник, 6 декабря.

РФ била ракетами удара по объектам критической и гражданской инфраструктуре Украины.

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Под удар попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областях.

Россия выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и Калибр. Из этого числа более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины.

«Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины», — предупредил Генштаб.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

На фоне ракетной атаки сообщалось о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

В Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.

Одна из российских ракет упала на территории сельхозпредприятия в Молдове, но не взорвалась.