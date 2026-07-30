В результате российских ударов в ночь на четверг, 30 июля, в Украине погибли восемь человек, известно о десятках пострадавших. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ударам подверглись Киев и область, а также Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Разрушены и повреждены десятки домов, гражданских предприятий и объектов инфраструктуры.

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По словам президента, во время удара россияне применили более 70 ракет, значительная часть которых — баллистические, а также свыше 280 ударных дронов.

«Значительное количество крылатых ракет удалось сбить нашей боевой авиации; даже мобильные огневые группы смогли эффективно отработать по крылатым ракетам. В условиях, когда ощущается критическая нехватка ракет для ПВО от партнеров, наши воины совершают просто невероятное, демонстрируя высочайший уровень профессионализма. Это исключительное мастерство, которое спасает жизни, когда поставки ракет для систем ПВО задерживаются или вовсе не осуществляются», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что защита от российской ракетной угрозы «является важнейшей задачей для сохранения жизней наших людей».

«И это задача, которая не может быть только украинской, задачей лишь одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках противобаллистических ракет — это именно те разрушения и те жертвы, которые, к сожалению, мы видим сегодня. Важно поддерживать защиту жизни», — написал президент.

Массированный удар по Украине 30 июля — главное

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. В частности, взрывы прогремели во Львове. В результате ракетной атаки известно как минимум о 26 пострадавших, еще 15 человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети, один ребенок находится в больнице.

На улице Патона продолжается поисковая операция — под завалами поврежденной пятиэтажки остаются люди. По его словам, Россия направила на Львов 22 ракеты, одна из них попала в жилой дом.

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В городе повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.