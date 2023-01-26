В Украине объявлена воздушная тревога. РФ готовится к массированному ракетному удару

26 января, 07:56
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Сбитая российская ракета (Фото:Полиция Киевской области)

Сбитая российская ракета (Фото:Полиция Киевской области)

Утром в четверг, 26 января, в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.

Как написал в Telegram глава Одесской ОВА Максим Марченко, РФ готовится к массированному ракетному удару.

«Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — подчеркнул он.

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Как сообщила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, РФ может совершить массированную ракетную атаку прямо сейчас.

По ее словам, в небе сейчас наблюдается активность вражеской стратегической авиации с направления Каспийского моря.

Кроме того, в Черном море находятся российские корабли с крылатыми ракетами Калибр. Суммарный залп — около 20 ракет.

Гуменюк отметила, что сначала РФ применила дроны-камикадзе, чтобы истощить ПВО Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракетные удары

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