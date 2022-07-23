Массированный ракетный обстрел. Россия ударила по Одесскому порту, есть пострадавшие — нардеп

23 июля, 11:59
Российские оккупанты обстреляли Одессу (Фото:Суспільне)

Российские оккупанты обстреляли Одессу (Фото:Суспільне)

В субботу, 23 июля Россия ударила по Одесскому порту, есть пострадавшие, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Россия ударила по Одесскому порту, массированный ракетный обстрел, две ракеты долетели. Есть пострадавшие», — написал он в Telegram.

В субботу, 23 июля, в Одессе прогремели взрывы. Сообщалось, что в результате ударов в порту начался пожар.

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22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6zfiWn3fLo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Одесса Война России против Украины

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