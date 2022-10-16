Через два дня массированных атак. Украинский военный сбил с Иглы четыре ракеты оккупантов
Украинский военный сбил с Иглы четыре ракеты оккупантов (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)
Украинский военный сбил четыре российских ракеты с ПЗРК Игла за два дня массированных атак 10 и 11 октября.
Об этом сообщает Воздушное командование Юг в Facebook.
По данным украинских военных, боец зенитной ракетной бригады имени гетмана Пиллипа Орлика Ярослав сбил вражеские ракеты в период массированных обстрелов территории Украины россиянами, которые произошли 10 и 11 октября.
Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Это первая подобная атака Киева с 26 июня. Одновременно массированной серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.