Через два дня массированных атак. Украинский военный сбил с Иглы четыре ракеты оккупантов

16 октября, 22:48
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Украинский военный сбил с Иглы четыре ракеты оккупантов (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

Украинский военный сбил с Иглы четыре ракеты оккупантов (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

Украинский военный сбил четыре российских ракеты с ПЗРК Игла за два дня массированных атак 10 и 11 октября.

Об этом сообщает Воздушное командование Юг в Facebook.

По данным украинских военных, боец зенитной ракетной бригады имени гетмана Пиллипа Орлика Ярослав сбил вражеские ракеты в период массированных обстрелов территории Украины россиянами, которые произошли 10 и 11 октября.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=1542456556188804&t=0

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Это первая подобная атака Киева с 26 июня. Одновременно массированной серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военный ПЗРК Атака Война России против Украины

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