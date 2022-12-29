Три человека погибли в результате российского обстрела Украины — глава МВД 29 декабря, 21:12 Утром 29 декабря российские оккупанты массированно обстреляли территорию Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате российского массированного обстрела Украины в четверг, 29 декабря, погибли три человека и еще шесть получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

«Если мы говорим о сегодняшних обстрелах, то имеем на данный момент трех человек, которые погибли, и шесть раненых, в том числе ребенок», — рассказал он.

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Утром 29 декабря российские оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. ВСУ удалось ликвидировать 54 из 69 российских ракет.

Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.