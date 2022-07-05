Последствия ударов РФ по Николаевской области: в Николаеве повреждены семь многоэтажек, в Баштанке сырзавод, в Лиманах — школа 5 июля, 13:58 Россия выпустила ракеты по Николаевской области (Фото:Анна Замазеева/Telegram)

Утром во вторник, 5 июля, Россия нанесла ракетные удары по Николаеву и другим населенным пунктам Николаевкой области.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, из-за обстрелов города пострадали жилые дома.

«Взрывной волной и обломками в семи многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входную дверь, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома», — написал он в своем Telegram.

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Некоторые жители получили легкие ранения, от медицинской помощи они отказались.

Он также добавил, что по Николаевской области был произведен массированный обстрел. Есть попадание в объекты военной и гражданской инфраструктуры, на местах возникали пожары, но спасательные службы оперативно справились. Пострадавших нет.

В Баштанке поражено здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде.

В селе Лиманы — попадание вражеского снаряда возле школы: здание получило повреждения от ударной волны.

В Николаевской облсовете уточнили, что по Баштанке войска РФ выпустили шесть ракет, три из них удалось сбить.

5 июля войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву. Детали не сообщались.

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