Последствия ударов РФ по Николаевской области: в Николаеве повреждены семь многоэтажек, в Баштанке сырзавод, в Лиманах — школа
Россия выпустила ракеты по Николаевской области (Фото:Анна Замазеева/Telegram)
Утром во вторник, 5 июля, Россия нанесла ракетные удары по Николаеву и другим населенным пунктам Николаевкой области.
Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, из-за обстрелов города пострадали жилые дома.
«Взрывной волной и обломками в семи многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входную дверь, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома», — написал он в своем Telegram.
Некоторые жители получили легкие ранения, от медицинской помощи они отказались.
Он также добавил, что по Николаевской области был произведен массированный обстрел. Есть попадание в объекты военной и гражданской инфраструктуры, на местах возникали пожары, но спасательные службы оперативно справились. Пострадавших нет.
В Баштанке поражено здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде.
В селе Лиманы — попадание вражеского снаряда возле школы: здание получило повреждения от ударной волны.
В Николаевской облсовете уточнили, что по Баштанке войска РФ выпустили шесть ракет, три из них удалось сбить.
5 июля войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву. Детали не сообщались.
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