В результате российской атаки на Киев движение транспорта в столице частично перекрыто

В ночь на 4 июля, российские оккупанты массированно ударили по Киеву ракетами и беспилотниками (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В результате ночной атаки на Киев в ночь на пятницу, 4 июля, движение транспорта частично перекрыто.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.

Отмечается, что движение транспорта на улице Жмеринской, улице Якуба Коласа и проспекте Отрадном частично перекрыто.

Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано.

А троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.

Киевпастранс призвал пассажиров учитывать временные изменения при планировании маршрута.

В КГГА добавили, что в связи с ночным обстрелом столицы изменены маршруты ряда автобусов.

Автобусы курсируют:

№ 78 — от ст.м. «Васильковская» до Кольцевой дороги;

№ 9 — в направлении ст. м. «Лукьяновская» по маршруту № 69;

№ 69 — в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту № 9;

№ 2 — от ул. Шолуденко до ст. «Киев-Волынский» без заезда на ул. Вахтанга Кикабидзе;

№ 75 — с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки « Луговая», «Набережная», «Шевченко», «Поликлиника».

В ночь на 4 июля, российские оккупанты массированно ударили по Киеву ракетами и беспилотниками. Падение обломков и пожары зафиксированы в ряде районов города. Известно о по меньшей мере 19 пострадавших.