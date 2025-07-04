В результате российской атаки на Киев движение транспорта в столице частично перекрыто
В ночь на 4 июля, российские оккупанты массированно ударили по Киеву ракетами и беспилотниками (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В результате ночной атаки на Киев в ночь на пятницу, 4 июля, движение транспорта частично перекрыто.
Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.
Отмечается, что движение транспорта на улице Жмеринской, улице Якуба Коласа и проспекте Отрадном частично перекрыто.
Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано.
А троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.
Киевпастранс призвал пассажиров учитывать временные изменения при планировании маршрута.
В КГГА добавили, что в связи с ночным обстрелом столицы изменены маршруты ряда автобусов.
Автобусы курсируют:
- № 78 — от ст.м. «Васильковская» до Кольцевой дороги;
- № 9 — в направлении ст. м. «Лукьяновская» по маршруту № 69;
- № 69 — в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту № 9;
- № 2 — от ул. Шолуденко до ст. «Киев-Волынский» без заезда на ул. Вахтанга Кикабидзе;
- № 75 — с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки «Луговая», «Набережная», «Шевченко», «Поликлиника».
В ночь на 4 июля, российские оккупанты массированно ударили по Киеву ракетами и беспилотниками. Падение обломков и пожары зафиксированы в ряде районов города. Известно о по меньшей мере 19 пострадавших.