Пассажирский поезд, который попал под обстрел оккупантов в Херсоне, прибыл во Львов по графику 4 мая, 13:49 Поезд прибыл во Львов минута в минуту (Фото:Скриншот видео УЗ/Telegram)

Пассажирский поезд № 109 Херсон-Львов, который попал под обстрел российскими оккупантами 3 мая на железнодорожном вокзале в Херсоне, прибыл в конечный пункт назначения по графику.

«Сегодня в 10:18, минута в минуту по графику, во Львов прибыл поезд № 109 Херсон-Львов, который вчера попал под обстрел на вокзале Херсона», — рассказали в Укрзализныце и опубликовали соответствующее видео.

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В компании отметили, что вся бригада поезда действовала быстро и четко и за несколько минут до начала обстрела и попадания в вагон перевела в укрытие двух маломобильных пассажиров из эвакуационного вагона.

Вагон поезда, который загорелся в результате обстрела, отцепили. Пассажиров снова усадили в поезд, и он отправился в Николаев с задержкой в 14 минут.

Во Львове всю поездную бригаду и пассажиров встречали аплодисментами.

Проводник, который получил ранение, уже выписан из больницы и он находится дома. Его состояние оценивают как стабильное.

Днем 3 мая войска РФ ударили по железнодорожному вокзалу Херсона, был поврежден вагон одного из пассажирских поездов и ранен проводник.

В этот день оккупанты массированно обстреляли город и населенные пункты области. Всего погибли 23 человека, еще 46 получили ранения. В региона объявлен трехдневный траур.

Одним из мест обстрела Херсона стал гипермаркет Эпицентр. В момент атаки там находились сотрудники магазина и покупатели, часть из них погибла.