Силы обороны уничтожили Искандер и 90 российских БПЛА во время ночной атаки — Воздушные силы

24 июля, 12:42
Последствия российского обстрела Одессы 24 июля (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на четверг, 24 июля, страна-агрессор РФ атаковала Украину 107 средствами воздушного нападения. Силам обороны удалось уничтожить 90 российских дронов и одну ракету Искандер.

Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил в Telegram.

Россияне ночью атаковали 107-ю средствами воздушного нападения: четырьмя крылатыми ракетами Искандер-К и 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Оккупанты атаковали Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Черкасскую и Запорожскую области.

По предварительным данным, по состоянию на 11:30 противовоздушной обороной было сбито и подавлено одну крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Воздушные Силы сообщают о попадании тринадцати БПЛА и трех ракет в 11 локациях, а также о падении сбитых обломков на шести локациях.

В ночь на 24 июля в Одессе прогремели взрывы: Россия массированно атаковала дронами исторический центр города.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины БПЛА Punisher Война России против Украины Российская агрессия



