В ночь на понедельник, 23 июня, страна-террорист Россия массированно обстреляла Киев . В результате атаки погибли пять человек.

Фото последствий комбинированной атаки оккупантов публикует Reuters.

ГСЧС сообщает, что Киев ночью в очередной раз оказался под ударом БПЛА и ракет, в частности баллистики.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Зафиксировано возгорание на открытой местности из-за падения обломков БПЛА и повреждения жилых и нежилых домов. В целом от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Известно о пяти погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага. Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Шевченковском районе в результате попадания повреждено перекрытие между 4 и 5 этажами пятиэтажного жилого дома, частично разрушена крыша. Во дворе дома загорелись автомобили. Спасатели эвакуируют жильцов.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что в результате атаки также пострадала жилищная и медицинская инфраструктура в Белоцерковском районе Киевской области. В ходе ликвидации последствий обстрела двое спасателей получили травмы.

«Россия снова продемонстрировала, что для нее не существует понятия гражданский объект. А для нас нет большей ценности, чем жизнь каждого украинца», — подчеркнул украинский министр.