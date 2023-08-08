Воздушные силы призвали быть готовым к обострению массированных обстрелов осенью 8 августа, 21:01 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Россия уже использовала большую часть накопившегося арсенала ракет, но может усилить обстрелы Украины осенью этого года.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«По поводу осени, которая нас ожидает, действительно возможно обострение. Но вместе с тем помним, что Россия огромный арсенал ракет, который она накапливала довольно долго, использовала во время прошлой осени и зимы. Поэтому следует, конечно, ожидать обострения, но возможно таких уже ракетных ударов, такой массы, как была тогда, будет меньше», — сказал он.

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Игнат добавил, что Украине нужно больше оружия, потому что ВСУ также исчерпали часть ресурсов. Также, по его словам, нехватку ракет Россия будет компенсировать увеличением количества ударных дронов. Спикер уточнил, что речь идет о Shaheed и других беспилотниках.

«Ракет меньше, а дронов больше. Понимаете, дроны — это не ракеты, это гораздо более дешевый вид боеприпаса, производство которого они налаживают уже на своей территории, по крайней мере, они так говорят», — сказал он.

Ранее глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), Константин Ущаповский заявил, что было восстановлено лишь 1,6% от объема разрушений энергосистемы Украины в результате обстрелов РФ.

23 июля Главное управление разведки Минобороны Украины установило, что российская разведка сейчас изучает состояние энергетической инфраструктуры Украины.