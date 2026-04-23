Россия может готовить очередной массированный обстрел в ближайшие дни, сообщил в четверг, 23 апреля, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«Враг может готовить очередной массированный обстрел в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Об этом заявил и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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«Давайте реагировать на тревоги. Есть информация, что в ближайшие дни могут быть массированные атаки. Враг к этому готовится», — написал он.

15 и 16 апреля Россия осуществила две волны комбинированных массированных атак на Украину с использованием 659 БПЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БПЛА.

Большинство из 19 баллистических ракет были направлены на Киев, где погибли четыре человека, в том числе 12-летний мальчик, пострадавших — более 60.

Больше всего людей 16 апреля погибли в Одессе — восемь, еще 14 — ранены. Также известно об ударах по Харькову, Днепру, Полтавской, Киевской и других регионах. На юге Украины оккупанты атаковали объекты энергетики.