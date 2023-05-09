Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море во время ночной массированной атаки — ОК Юг 9 мая, 16:16 Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Страна-агрессор Россия во вторник, 9 мая, держит в Черное море пять ракетоносителей, суммарный залп которых может достигать 28 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«Во время ночной массированной ракетной атаки в Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей, добавив подлодку», — говорится в сообщении.

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По их данным, в море находится 19 кораблей, среди которых семь больших десантных кораблей и пять ракетоносителей. После ночной массированной атаки общее количество ракет, которыми оккупанты могут атаковать Украину из Черного моря, составляет до 28 единиц.

В командовании добавили, что ночью противовоздушная оборона уничтожила три вражеские ракеты, одна из которых была перехвачена над Херсонской областью, а две — над Черкасской областью.

В ночь на 9 мая Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киевская, Черкасская и Днепропетровская области. Всего были сбиты 23 из 25 ракет, над Киевом — около 15. Есть пострадавшие, но обошлось без жертв.