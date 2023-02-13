Россия активизировала воздушную разведку и увеличила количество ракетоносителей в Черном море — ОК Юг
Общий залп ракет типа Калибр в Черном море в настоящее время составляет 1️6️ (Фото:Оперативне командування Південь/Facebook)
Страна-агрессор РФ увеличила до трех количество ракетоносителей в Черном море, а также вдоль линии фронта активизировала использование разведывательных беспилотников.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативное командование Юг в Facebook.
«Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море и активизирует воздушную разведку», — говорится в сообщении.
По данным командования, к двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа Калибр в настоящее время составляет 1️6️.
«Вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА» — добавили в пресс-службе.
Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а в случае обнаружения подозрительных лиц, которые собирают информацию о стратегических объектах, немедленно извещать правоохранителей.
Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что Россия не отказалась от тактики массированных атак на Украину. По ее словам, новая ракетная атака может произойти ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения 24 февраля.
10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.
Россия осуществила 71 пуск крылатых ракет типов Х-101, Х-555, Калибр. Из них Воздушные силы ВСУ и другие Силы обороны Украины уничтожили 61 крылатую ракету.