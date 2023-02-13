Россия активизировала воздушную разведку и увеличила количество ракетоносителей в Черном море — ОК Юг 13 февраля, 17:01 Общий залп ракет типа Калибр в Черном море в настоящее время составляет 1️6️ (Фото:Оперативне командування Південь/Facebook)

Страна-агрессор РФ увеличила до трех количество ракетоносителей в Черном море, а также вдоль линии фронта активизировала использование разведывательных беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативное командование Юг в Facebook.

«Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море и активизирует воздушную разведку», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным командования, к двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа Калибр в настоящее время составляет 1️6️.

«Вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА» — добавили в пресс-службе.

Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а в случае обнаружения подозрительных лиц, которые собирают информацию о стратегических объектах, немедленно извещать правоохранителей.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что Россия не отказалась от тактики массированных атак на Украину. По ее словам, новая ракетная атака может произойти ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

Россия осуществила 71 пуск крылатых ракет типов Х-101, Х-555, Калибр. Из них Воздушные силы ВСУ и другие Силы обороны Украины уничтожили 61 крылатую ракету.