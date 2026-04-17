Россия готовится к массированным атакам на Украину семь раз в месяц — данные разведки

17 апреля, 12:50
Последствия российской массированной атаки на Днепр, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Последствия российской массированной атаки на Днепр, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Страна-агрессор Россия готовится наносить массированные атаки по Украине семь раз в месяц. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, ссылаясь на данные разведки, на Анталийском дипломатическом форуме в Турции в пятницу, 17 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

«По данным нашей разведки, они (россияне — ред.) готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц», — сказал Сибига.

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Он добавил, что украинская ПВО сейчас уничтожает до 90% воздушных целей во время российских атак.

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15 и 16 апреля Россия осуществила две волны комбинированных массированных атак на Украину с использованием 659 БпЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БпЛА.

Большинство из 19 баллистических ракет были направлены на Киев, где погибли четыре человека, в том числе 12-летний мальчик, пострадавших — более 60.

Больше всего людей 16 апреля погибли в Одессе — восемь, еще 14 — ранены. Также известно об ударах по Харькову, Днепру, Полтавской, Киевской и других регионах. На юге Украины оккупанты атаковали объекты энергетики.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   массированные удары РФ Ракетный удар атака шахедов Война России против Украины Андрей Сибига

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