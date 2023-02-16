Массированная ночная атака РФ: оккупанты выпустили 36 ракет, 16 уничтожили силы ПВО 16 февраля, 07:57 Силы украинской ПВО сбили 16 из 36 российских ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на четверг, 16 февраля, во время массированной атаки российские оккупационные войска выпустили по Украине 36 ракет морского и воздушного базирования, 16 из них сбили силы ПВО.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

По его данным, РФ применила 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, восемь крылатых ракет морского базирования Калибр, 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, три управляемые авиационные ракеты Х-59/31, одну противокорабельную ракету Оникс.

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Для пусков использовались самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95мс из района Курска и акватории Каспийского моря соответственно, самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя и носители крылатых ракет в акватории Черного моря.

Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр и две управляемые авиационные ракеты Х-59.



«К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Сейчас на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет», — отметили в командовании Воздушных сил.

Ночью 16 февраля Россия снова атаковала украинские города ракетами. С 02:30 до 04:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях.

Власти Львовской области сообщили о прилете в объект критической инфраструктуры.

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