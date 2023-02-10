Воины ВСУ сбили российскую ракету из ПЗРК на юге страны — видео

10 февраля, 16:44
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Российская ракета (Фото:Воздушные силы/Telegram)

Российская ракета (Фото:Воздушные силы/Telegram)

Украинские военные сбили ракету оккупантов из ПЗРК на юге страны во время очередной российской массированной атаки в пятницу, 10 февраля.

Соответующее видео опубликовала пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

«Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования Юг во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны», — говорится в сообщении.

Видео дня

Командование отметило, что ВСУ продолжат выполнять боевые задания и уничтожать врага в украинском небе.

После ночной атаки дронов в нескольких регионам Украины утром 10 февраля Россия осуществила новую масштабную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

По данным Воздушных сил, в течение ночной и утренней атак на Украину российские оккупанты совершили 71 пуск ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 61.

https://www.youtube.com/embed/gQwKw6-lqf8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел ПЗРК Войска РФ Ракета

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