В Киеве и области работает ПВО — городские власти

14 января, 16:51
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Люди прячутся в метро во время массированных российских ракетных обстрелов Киева (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Люди прячутся в метро во время массированных российских ракетных обстрелов Киева (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В субботу, 14 января, звуки взрывов раздались в Киеве и области. Стало известно, что это работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в Telegram.

«Киевская область. Работает ПВО», — говорится в сообщении.

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«В Киеве раздаются взрывы. Сейчас работает ПВО. Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается», — подчеркнул городской голова столицы.

Видео дня

Россия атаковала Киев ракетами в субботу, 14 января, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Есть попадание в объект инфраструктуры, обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Через несколько часов страна-агрессор начала первую в 2023 году массированную ракетную атаку на Украину.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киев Виталий Кличко Обстрел Киевская область ПВО Атака Война России против Украины Алексей Кулеба

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