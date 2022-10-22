Массированная атака РФ. Украинская ПВО уничтожила 18 крылатых ракет оккупантов — Воздушные силы ВСУ

22 октября, 12:45
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Украинская ПВО уничтожила 18 крылатых ракет оккупантов (Фото:Vitaliy V. Кузмин/Wikipedia)

Украинская ПВО уничтожила 18 крылатых ракет оккупантов (Фото:Vitaliy V. Кузмин/Wikipedia)

Украинские военные в субботу, 22 октября, во время масштабной атаки России по Украине уничтожили 18 крылатых ракет оккупантов, в том числе Х-101 и Калибр.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

Отмечается, что враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 ( Х-555).

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Кроме того, оккупанты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами Калибр. Всего – 16 пусков.

Воздушные силы отмечают, что с 7:00 до 11:00 утра в зонах ответственности воздушного командования Юг, воздушного командования Центр, воздушного командования Запад Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожено 18 крылатых ракет врага:

  • 13 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крылатых ракет Калибр.

Утром в субботу, 22 октября, по всей Украине, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу. Россия атакует объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. Сообщается о взрывах в Луцке, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях. Кое-где возникли проблемы с электроснабжением.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов заявил, что ракеты оккупантов, летевших на Киев, сбили украинские ПВО над одним из районов области. По его словам, пострадавших и разрушений нет, обломки рухнули на территорию лесного массива.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Ракеты Атака Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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