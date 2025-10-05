Россияне в ночь на воскресенье, 5 октября, осуществили массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Об этом сообщили в НАК Нафтогаз Украины.

В компании отметили, что оккупанты ударили по гражданским объектам, которые обеспечивают поставки газа во время отопительного сезона.

«Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно — лишить украинцев газа, тепла и света», — подчеркнул глава правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

В компании отметили, что в результате российской атаки есть попадания и разрушения. Сейчас на местах происходит ликвидация последствий и оценка масштабов повреждений.

В частности россияне повредили оборудование АО Запорожьеоблэнерго, что привело к обесточиванию потребителей в областном центре и Запорожском районе, сообщили в Министерстве энергетики. Отмечается, что сложная ситуация остается в Сумской и Черниговской областях. Там применяются графики почасового отключения света.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что в результате ночной атаки РФ на Запорожье обесточены более 73 тысяч абонентов.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Это была самая большая атака на область с начала полномасштабной войны.

В результате российской атаки на Львовщину погибла семья из четырех человек.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под ударом были Ивано-Франковская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.