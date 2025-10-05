Пожар во Львове, возникший в результате массированной российской атаки в ночь на 5 октября 2025 года (Фото: REUTERS)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заверил, что во Львове после российской атаки в ночь на 5 октября никаких выбросов вредных веществ, кроме продуктов горения, не зафиксировано, в том числе и аммиака.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Утром мэр Львова Андрей Садовый заявил, что подтвержденной информации об опасных выбросах в городе нет, однако посоветовал львовянам на всякий случай закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

«После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают», — говорилось также в его публикации.

Козицкий также написал, что целями ракеты и шахедов стали жилые дома, больницы, гражданские промышленные объекты и объекты газотранспортной инфраструктуры области. В результате атаки погибли четыре человека и пострадали восемь.

Глава ОВА отметил, что обстрел газотранспортной инфраструктуры «является особенно циничным в условиях похолодания и начала отопительного сезона».

Он отметил, что, по данным Воздушного командования Запад, в зону ответственности этого командования зашло около 163 воздушных целей — по предварительным данным 140 шахедов и 23 крылатые ракеты.

«Спасибо защитникам неба за то, что значительную часть вражеских целей удалось уничтожить», — написал глава ОВА.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101. По данным Воздушных сил, россияне применили:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;

беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды; две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;

42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

девять крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

По состоянию на 14:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 478 воздушных целей:

439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов);

беспилотники других типов); одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

шесть крылатых ракет Калибр.

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они локально потеряны, места падения уточняются.

Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых на шести локациях, сообщили Воздушные силы.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Атака в ночь на 5 октября на эту область является крупнейшей с начала полномасштабной войны.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под ударом были Ивано-Франковская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.